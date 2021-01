Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel - Einbruch in Baucontainer

Am Mittwoch, den 20.Januar 2021, zwischen 07.00 Uhr und 18.45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Baucontainer am Lütje Brinkharf ein und entwendeten diverse alkoholische Getränke und Bargeld. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) in Verbindung zu setzen.

Saterland - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, den 19.Januar 2021, gegen 17.00 Uhr und Mittwoch, den 20.Januar 2021, um 08.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter der Lack eines PKW, Hyundai zerkratzt. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Erfurter Straße. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) entgegen.

