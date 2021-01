Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Betrunken verunfallt, gefälschter Führerschein sichergestellt

Am Donnerstag, 21. Januar 2021, 00.34 Uhr kam es auf der Essener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger litauischer Pkw-Fahrer und sein 28-jähriger litauischer Beifahrer kamen nach links von der Straße ab und kamen auf einem Feld zum Stehen. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer meldete den Unfall der Polizei. Die Insassen des verunfallten Pkw versuchten zunächst sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten ergab sich unverzüglich der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Der vorgelegte litauische Führerschein erweckte den Verdacht gefälscht zu sein. Daher wurde dieser sichergestellt. Es wurden keine Personen verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 20. Januar 2021, wurde um 14.15 Uhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer, der in Cloppenburg wohnt, in der Straße zu den Rosengärten kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell