Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Baumstamm angezündet - Kinder helfen beim Löschen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstag (20.Juli 2021) erhielt die Polizei kurz nach 18 Uhr die Information, dass an der Ottostraße ein Baumstumpf brennt. In einem Gebüsch hatte jemand einen morschen Baumstamm angezündet. Durch den Rauch waren drei Kinder, darunter ein 12-jähriges Mädchen, aufmerksam geworden und hatten bereits begonnen, den Baumstamm mit Wasser aus dem angrenzenden Gewässer "Holthausens Kull" zu löschen. Ein 22-jähriger Passant hatte den Rauch ebenfalls bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Es entstand kein weiterer Schaden. Es wurde niemand verletzt. (292)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell