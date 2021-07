Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Krefeld (ots)

Am Montag (19. Juli 2021) ist gegen 10 Uhr am Bahnübergang auf der Magdeburger Straße ein Pkw mit einer Straßenbahn kollidiert. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer von der Elbestraße links in die Magdeburger Straße eingebogen und hatte eine rote Ampel übersehen. Das Auto kam im Gleisbett auf der Seite zu liegen, der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sicherheitshalber wurde er danach ins Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer und die zwei Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die Magdeburger Straße musste zeitweise gesperrt werden. (290)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell