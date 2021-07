Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Polizei stellt Frau nach Unfallflucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (18. Juli 2021) gegen 22:30 Uhr fuhr eine Frau an der Kreuzung von Hückelsmaystraße und Anrather Straße beim Linksabbiegen in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dessen beide Insassen wurden leicht verletzt, beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Verursacherin des Unfalls stieg kurz aus, fragte, ob alles gut sei - stieg dann wieder in ihr Auto mit ausgelöstem Beifahrer-Airbag und fuhr davon.

Gegen zwei Uhr nachts meldete ein Sicherheitsdienst der Polizei eine Frau, die im Europapark Fichtenhain auf dem Gelände einer Autowerkstatt herumlaufe. Das Aussehen der Frau und ihr Auto passten zu dem vorangegangenen Unfall. Die Frau wollte den Pkw dort gerade zur Reparatur zurücklassen. Der Alkoholtest vor Ort ergab, dass sie stark betrunken war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die 44-jährige Deutsche erwartet ein Strafverfahren. (287)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell