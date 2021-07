Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Unbekannter bricht in Garagen ein und flüchtet

Krefeld (ots)

Am Samstag (17. Juli 2021) wurde ein Mann dabei entdeckt, wie er sich Zugang zu einer Garage verschaffte und diverse Werkzeuge entwenden wollte.

Gegen 23:50 Uhr bemerkte der Sohn des Eigentümers den Mann vor der Garage seines Vaters auf der Schreinerstraße. Dieser hatte bereits unter anderem eine Schubkarre und einen Handkarren aus der Garage geholt.

Der Zeuge sprach den Unbekannten sofort an, woraufhin dieser die Flucht in Richtung Schlosserstraße ergriff. Im Anschluss wurden in direkter Nachbarschaft noch zwei weitere Garagen gefunden, in die eingebrochen worden war. Entwendet wurde offenbar nichts.

Der Täter war 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug ein weißes T-Shirt und einen hellen Pferdeschwanz. Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (285)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell