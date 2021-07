Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Meldung "Überfall auf Fastfood-Filiale: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest": Verdächtiger in U-Haft

Krefeld (ots)

Der Tatverdächtige, der am Sonntag, dem 11. Juli 2021, ein Fastfood-Restaurant am Dießemer Bruch überfallen haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Unsere vorangegangene Meldung dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4970342 (284)

