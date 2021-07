Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Mülltonne in Brand geraten - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Montag (19. Juli 2021) ist eine Mülltonne an der Dionysiusstraße in Brand geraten. Ein Anwohner informierte die Feuerwehr und die Polizei. Bei deren Eintreffen versuchte eine weitere Anwohnerin gerade, mit ihrer Jacke das Feuer zu bekämpfen. Polizeibeamte setzten einen Feuerlöscher ein. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Durch die Flammen geriet ein Teil der Fassade des Mehrfamilienhauses in Brand und wurde dabei beschädigt. Mehrere Plastikteile sind durch die Hitze zusätzlich geschmolzen. Die Mülltonne wurde komplett zerstört. Verletzt wurde niemand.

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen und gehen von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Für Hinweis wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (288)

