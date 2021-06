Polizei Aachen

POL-AC: Exhibitionist zeigt sich zweimal einer Spaziergängerin - Tatverdächtiger identifiziert

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (08.06.2021) zeigte sich gleich zweimal ein Mann in unsittlicher Art und Weise einer Spaziergängerin im Bereich des Waldparkplatzes Birkenstraße/ Brander Wald. Während der Tatverdächtige sein Geschlechtsteil in seinen Händen hielt, schaute er die junge Frau an. Die Geschädigte rief daraufhin die Polizei. Der tatverdächtige 30- jährige Stolberger konnte noch am Tatort angetroffen werden. Er bestritt die Tat und gab an, sich nur erleichtert zu haben.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

