Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 19 neue Bundespolizisten in der Landeshauptstadt

Düsseldorf

Die Bundespolizeiinspektion Düsseldorf begrüßte am Montagmorgen (1. März) 19 Dienstanfänger in der Landeshauptstadt. Die jungen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister legten in mehreren Etappen unter freiem Himmel auf dem Bahnsteig 19/20 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs ihren Diensteid ab.

Noch letzte Woche prüfte Inspektionsleiter PD Michael Potschka einige Kolleginnen und Kollegen des Lehrganges in einem Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei im Rahmen ihrer Abschlussprüfungen. Und nun stehen die Neuen schon vor ihm. Diese Vereidigung hat aufgrund der Pandemie ein Alleinstellungsmerkmal, denn so Potschka:" Wer kann schon behaupten einmal auf einem Bahnsteig vereidigt worden zu sein."

Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung stellen sich die Dienstanfänger ihren neuen Herausforderungen. Zunächst werden die Kolleginnen und Kollegen eine dreiwöchige Einweisung in ihren neuen Arbeitsbereich bekommen. Danach sorgen sie für Sicherheit und Ordnung an 136 Haltepunkten und Bahnhöfen sowie auf 1200 Kilometer Bahnstrecke im Inspektionsbereich Düsseldorf.

Wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen einen guten Start und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

