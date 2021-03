Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zuwachs bei der Bundespolizeiinspektion Köln: Mehr als 30 Neue starten am 01.03.2021!

Heute ist ein großer Tag für 32 stolze Bundespolizistinnen und Bundespolizisten. In Kleinstgruppen begrüßte Inspektionsleiter Udo Peltzer pünktlich zum 01. März die acht Damen und 24 Herren nach bestandener Laufbahnprüfung und vereidigte sie in den Räumen der Bundespolizeiinspektion Köln. Neben dem herzlichen Empfang richtete Polizeidirektor Peltzer auch einige ernste Worte an seine neuen Mitarbeiter/innen: "Als Teil einer der interessantesten Bundespolizeiinspektionen in der Bundesrepublik, denken Sie stets an einen respektvollen Umgang, nicht nur untereinander, sondern auch gegenüber dem Bürger."

Die motivierten Polizeimeisterinnen und Polizeimeister werden zukünftig ihren Dienst im Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei Köln wahrnehmen. Neben frischem Wind für den Hauptbahnhof, als "Drehkreuz des Westens", verstärken einige Beamte/Beamtinnen in den Revieren Bonn und Siegburg. Nach ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung in den Bundespolizeiaus- und Fortbildungszentren Swisttal, Diez und Bamberg, freuen sich die Laufbahnabsolventen/innen nunmehr auf ihre zukünftige Arbeit. Nach einer abwechslungsreichen Ausbildung mit einem Wechsel zwischen Theorie und Praxis sowie mehreren Praktika auf unterschiedlichen Dienststellen, starten die 32 frischgebackenen Polizeivollzugsbeamten/innen nunmehr in einen neuen Lebensabschnitt.

Doch auch die ausgebildeten Bundespolizisten lernen ein Leben lang: Nach einer Einweisung in die örtlichen Begebenheiten und die Aufgabenschwerpunkte, werden die jungen Kolleginnen und Kollegen durch erfahrene Beamtinnen und Beamte in den kommenden Wochen auf ihren zukünftigen Einsatz vorbereitet.

