Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Bundespolizeiinspektion Aachen erfreut sich über deutliche Verstärkung

Aachen (ots)

Am Montag (01.03.2021) konnte die Bundespolizeiinspektion Aachen insgesamt 27 neue Polizistinnen und Polizisten in ihren Reihen willkommen heißen.

Von den 27 Neuen werden 22 dauerhaft Angehörige der hiesigen Dienststelle sein. Wiederum 20 dieser Polizistinnen und Polizisten haben erst in der vergangenen Woche ihre Laubbahnausbildung abgeschlossen und freuen sich, nun die Bundespolizei in Aachen als frisch gebackene Polizeimeisterinnen und Polizeimeister zu verstärken. Bei fünf Beamten handelt es sich um Kommissaranwärter, die im Rahmen ihres dreijährigen Dualstudiums ein Führungspraktikum in Aachen absolvieren.

Polizeirat Richard Köster begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen (Corona-konform) und nahm Ihnen bei dieser Gelegenheit im Rahmen einer Vereidigung erneut den Diensteid ab und äußerte sich hocherfreut über die Personalzugänge:

"Wir freuen uns sehr über die zahlreichen neuen Kolleginnen und Kollegen, die unser Team hier in Aachen verstärken und wünschen ihnen einen guten Einstieg in ihre spannende, neue Tätigkeit. Der personelle Aufwuchs hilft uns insgesamt, die Aufgaben der Bundespolizei an unseren Grenzen und den Bahnanlagen des Bundes auch weiterhin professionell wahrzunehmen. Wir können nun unsere Präsenz weiter ausbauen, um auch zukünftig an der Seite unserer Sicherheitspartner innerhalb und außerhalb der Euregio ein starker und verlässlicher Garant für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger zu sein."

Da noch weitere Polizistinnen und Polizisten innerhalb der Einstellungsoffensive der Bundespolizei benötigt werden, können Interessentinnen und Interessenten wichtige Informationen für eine Bewerbung auf der Homepage der Bundespolizei unter der Rubrik "Karriere" oder auf der Seite: www.komm-zur-bundespolizei.de einholen.

