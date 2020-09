Polizei Mettmann

POL-ME: Elfjähriger wurde am Nevigeser Busbahnhof beraubt - Velbert - 2009074

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein elfjähriger Junge aus Velbert-Mitte, der sich am Sonntagnachmittag des 13.09.2020, gegen 14.45 Uhr, am Busbahnhof Lohbachstraße im Velberter Ortsteil Neviges auf dem Bussteig 2 aufhielt, wurde von drei bislang noch unbekannten Jugendlichen beraubt. Die drei Jungen, im geschätzten Alter zwischen 12 und 15 Jahren, forderten den 11-Jährigen ultimativ auf, seine mitgeführte Bauchtasche samt Inhalt zu übergeben. Als der Junge sich weigerte und seine Tasche bewusst festhielt, wurde ihm diese von einem der Täter gewaltsam entrissen.

Mit der schwarzen Bauchtasche der Marke NIKE, Modell AirMax, in welcher sich keine Wertgegenstände befanden, flüchteten die drei Räuber anschließend zu Fuß in die Fußgängerzone. Dort entkamen sie weiter in unbekannte Richtung und konnten dort auch im Zuge nur wenig später erfolgter Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Der Haupttäter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich,

- ca. 12 - 13 Jahre alt,

- südeuropäisches Erscheinungsbild,

- ca. 150 cm groß und schlank,

- längere schwarze, mittig gescheitelte Haare,

- bekleidet mit Jeanshose und blauem T-Shirt.

Die beiden Mittäter wurden wie folgt beschrieben:

- beide männlich,

- einmal etwa 13, einmal 14-15 Jahre alt,

- einmal etwa 155, einmal etwa 160 cm groß und schlank,

- beide überwiegend dunkel bis schwarz bekleidet.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der drei jugendlich wirkenden Räuber vor. Weitere polizeiliche Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen

