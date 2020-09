Polizei Mettmann

POL-ME: Altpapiercontainer brannte: Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise - Wülfrath - 2009073

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (13. September 2020) hat am Diakonissenweg in Wülfrath ein Altpapiercontainer gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Brand gelegt wurde und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern.

Das war passiert:

Gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei über die Rettungsleitstelle der Brand eines Altpapiercontainers am Diakonissenweg in Wülfrath gemeldet. Als die Polizeibeamten wenig später an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, hatte die Wülfrather Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Nach Angaben der Feuerwehr seien kurz vor Eintreffen der Löschfahrzeuge zwei Personen im Bereich des Containers gesehen worden, die dann beim Anblick der Feuerwehr fluchtartig davongerannt seien. Ob diese beiden nicht näher beschriebenen Personen die Brandleger oder Zeugen waren, ist aktuell nicht bekannt.

Die Polizei leitete daraufhin sofort eine Fahndung nach dem Duo ein, konnte aber keine verdächtigen Personen mehr im Umfeld antreffen.

Daher fragt nun die Polizei:

Wer hat am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Diakonissenwegs gemacht oder weiß möglicherweise sogar, wer den Altpapiercontainer angezündet hat? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath jederzeit unter der Rufnummer 02058 9200-6180 entgegen.

