POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 07.07.2020 Unfallbeteiligter nach Zusammenstoß mit Rettungswagen gesucht

Hofheim (ots)

Dienstag, 07.07.2020, 14:15 Uhr bis 14:35 Uhr Hofheimer Straße/ Mainzer Landstraße 65795 Hattersheim am Main

Am heutigen Dienstag, 07.07.2020, kam es in dem Zeitraum von 14:15 Uhr - 14:35 Uhr in der Hofheimer Straße in 65795 Hattersheim am Main zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Der Rettungswagen befand sich auf einer dringlichen Einsatzfahrt und nahm seine Sonder- und Wegerechte in Anspruch. Er beabsichtigte in die Mainzer Landstraße in 65795 Hattersheim am Main einzubiegen. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer befand sich ebenfalls auf der Hofheimer Straße und befand sich bereits auf der Linksabbiegerspur zur Mainzer Landstraße.

Der Rettungswagen beabsichtigte links an dem unbekannten Verkehrsteilnehmer vorbeizufahren. Dies nahm der Verkehrsteilnehmer jedoch nicht wahr und scherte nach links zum Abbiegen heraus. Der Rettungswagen touchierte das Fahrzeug des bisher unbekannten Verkehrsteilnehmers an seiner linken Fahrzeugseite. Ob es hierbei zu einem Schaden bei dem Fahrzeug gekommen ist, ist bislang nicht bekannt.

Der geschädigte Verkehrsteilnehmer oder Zeugen des Verkehrsunfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

