PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfallflucht Hofheim Illegales Autorennen mit Unfallflucht Bad Soden

Hofheim (ots)

Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit, Fahren ohne FE Sonntag, 05.07.2020 gg 00:55 h 65719 Hofheim Ts., Zeilsheimer Straße Parkplatz einer Gaststätte

Ein vermutlich 18-jähriger Kriftler befuhr mit dem PKW der Mutter rasant rückwärts den Parkplatz einer Gaststätte herunter, touchierte dabei einen parkenden PKW, gefährdete einen weiteren parkenden PKW und fuhr rückwärts auf die Zeilsheimer Straße, danach entfernte er sich widerrechtlich von der Unfallstelle. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert und ein Personenbeschreibung des Fahrers abgegeben werden. Weitere Ermittlungen führten dann zur Halterin des Fahrzeuges. Sie gab auf Befragen an, dass ihr Sohn den PKW nutzen würde. Dieser konnte zuhause angetroffen werden. Es konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden; zudem gab er an am gestrigen Tag einen Joint geraucht zu haben. Der mögliche Unfallverursacher wurde zur Dienststelle sistiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Unfallverursacher ist noch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Auch gegen die Mutter als Fahrzeughalterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen dem Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet. Sachschaden ca. 8000 EUR.

Illegales Autorennen, Verkehrsunfallflucht Samstag, 05.07.2020 gg 00:45 h Bad Soden, Alleestraße/Brunnenstraße

Der unbekannte Unfallverursacher und ein weiteres Fahrzeug lieferten sich nach Zeugenaussagen mit ihren PKW's ein illegales Straßenrennen. Dazu befuhren beide Fahrzeuge die Alleestraße aus Richtung Niederhofheimer Straße kommend in Richtung Königsteiner Straße. Eine weitere nicht am Rennen teilhabende 44-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Königstein befuhr die Brunnenstraße aus Richtung Wiesenweg in Richtung Alleestraße. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, wurde sie von dem Unfallverursacher erfasst und durch die Wucht der Kollision in das Schaufenster eines ansässigen Geschäftes geschleudert. Der PKW des Unfallverursachers prallte noch gegen eine Straßenlaterne; wurde dann aber beschädigt am Unfallort verlassen; der Fahrer flüchtete fußläufig. Der Fahrer des zweiten PKW flüchtete unerkannt mit seinem Fahrzeug, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Die Königsteinerin wurde durch die Kollision leichtverletzt und wurde ins KKH Bad Soden verbracht. Am ihrem PKW entstand Sachschaden. Der PKW des Unfallverursachers wurde vor Ort sichergestellt. Der PKW des zweiten Unfallbeteiligten/Autorennenbeteiligten konnte ausfindig gemacht werden und wurde ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich der flüchtigen Verkehrsteilnehmer dauern noch an. Sachschaden 21500 EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell