Polizei Münster

POL-MS: 61-jähriger Sattelzugfahrer kollidiert mit parkenden Fahrzeugen am Rastplatz Lusebrink - Atemalkoholtest zeigt 2,56 Promille

Münster (ots)

Ein augenscheinlich stark alkoholisierter Sattelzugfahrer hat am Dienstagabend (20.7., 23:27 Uhr) am Rastplatz Lusebrink auf der A42 einen Verkehrsunfall verursacht. Der 61-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen war einem Zeugen bereits auf der Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund aufgefallen. Er fuhr in Schlangenlinien und verließ dann in Dortmund-Bodelschwing die Bahn, um seine Fahrt auf der A42 in Richtung Duisburg fortzusetzen. Der Zeuge folgte dem Sattelzug und informierte die Polizei. Nach der Einfahrt auf den Rastplatz stieß der 61-Jährige dann mit zwei parkenden Lkw zusammen. Hinzugerufene Polizisten rochen Alkohol in der Atemluft des Fahrers. Ein Test zeigte 2,56 Promille. Die Beamten nahmen den Gelsenkirchener mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell