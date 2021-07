Polizei Münster

POL-MS: Richter ordnet Untersuchungshaft gegen 18-Jährigen an

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "16-Jähriger am Schlossplatz mit Messer lebensgefährlich verletzt - Mordkomission eingesetzt" (ots vom 3.7., 10 Uhr) Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster Nach der Messerattacke Anfang Juli am Schlossplatz flüchtete der Täter vom Tatort. Noch in der Nacht erlangten die Ermittler durch Zeugenbefragungen Hinweise auf einen 18-jährigen Ahlener. Dieser soll an dem Streit beteiligt gewesen sein, dabei das Messer eingesetzt und den 16-Jährigen unter anderem mit einem Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt haben. Darüberhinaus soll er einem gleichaltrigen Begleiter des 16-Jährigen drei leichtere Stichverletzungen zugefügt haben. Durch weitere intensive Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen den Mann aus Ahlen. Der 18-Jährige konnte am Mittwoch (21.7.) in Ahlen festgenommen werden. Im Rahmen seiner Vernehmung bestreitet er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Ein Richter erliess am Donnerstag (22.7.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Totschlags und ordnete Untersuchungshaft an. Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387 zur Verfügung.

