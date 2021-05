Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrer deutlich zu flott in Baustelle unterwegs

Gau-Bickelheim/Rheinböllen (ots)

Deutlich zu schnell war ein 41-Jähriger mit seinem PKW in der Baustelle auf der A 61 bei Rheinböllen. Der Mann fiel einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 15.05.2021 gegen 18:10 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz auf. Gleich mehrfach überschritt der Mann in dem mehrere Kilometer langen Baustellenbereich die Geschwindigkeit. Eine Messung ergab bei zulässigen 60 km/h eine Überschreitung um 43 km/h. Zur Sicherung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens behielt die Streife gleich vor Ort den Betrag des erwarteten Bußgeldes ein.

Noch etwas schneller war gegen 19.05 Uhr ein 26-jähriger PKW-Fahrer in der Gegenrichtung. Er befuhr den Baustellenbereich in Richtung Ludwigshafen. Er war knapp über 45 km/h zu schnell und muss nun auch mit einem entsprechenden Bußgeld und Punkten in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell