Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gasofen löst Brand aus

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Schmorbrand ist es am Samstag im Geranienweg gekommen. Ein Gasofen fing am Nachmittag in einer Wohnung Feuer. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Die Wehrleute löschten den Brand. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell