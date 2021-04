Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wertsachen aus Pkw gestohlen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Alten Wasserhaus haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag zwei Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Am Vormittag bemerkte die Fahrzeughalterin, dass die Beifahrertür ihres Wagens offenstand. Diebe hatten sich an dem Pkw zu schaffen gemacht. Vermutlich war das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Aufbruchspuren konnte die Polizei nicht feststellen. Aus dem Handschuhfach fehlten zwei Geldbeutel. Die Täter erbeuteten 140 Euro, eine Kreditkarte und zwei Bundespersonalausweise. Die Polizei ermittelt und warnt: Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen liegen! Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. |erf

