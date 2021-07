Polizei Münster

POL-MS: Motorradfahrer verstirbt nach Alleinunfall am Verkehrskreuz Gronau-Ochtrup

Am Donnerstagmittag ist ein 28-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden nach einem Sturz im Verkehrskreuz Gronau-Ochtrup tödlich verletzt worden. Seine 24-jährige Sozia erlitt schwere Verletzungen. Der Mann war auf der Autobahn 31 in Richtung Bottrop unterwegs und wollte im weiteren Verlauf seine Fahrt auf der Bundesstraße 54 in Richtung Enschede fortsetzten. Auf der Tangente verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der 28-Jährige noch an der Unfallstelle. Für die Bergung und Unfallaufnahme war die Tangente bis in den Nachmittag gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

