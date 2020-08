Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wegen vorbeifahrendem Streifenwagen geduckt

Kaiserslautern (ots)

Einem mutmaßlichen Fahrraddieb ist die Polizei am Dienstag auf die Schliche gekommen. Ein Polizeibeamter beobachtete gegen 11 Uhr in der Bahnhofstraße einen Mann, der gerade ein Mountainbike mit einem Kettenschloss an einem Laternenmast ankettete. Als sich im gleichen Moment ein Streifenwagen näherte, duckte sich der Mann auffällig hinter einem geparkten Auto.

Der Polizeibeamte, der zu Fuß und in zivil unterwegs war, sprach den Mann an und zeigte seinen Dienstausweis. Auf sein Verhalten und das Fahrrad angesprochen, fing der 33-Jährige an, sich in Widersprüche zu verwickeln, wem das Rad denn eigentlich gehört.

Bei näherer Betrachtung des Fahrrads stellte der Beamte fest, dass eine am Rahmen eingestanzte Nummer offensichtlich abgefeilt und mit Farbe übermalt worden war. Das Rad wurde deshalb bis zur genauen Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Der 33-Jährige war damit einverstanden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mountainbike um das Fahrrad handelt, das Anfang Juli einer Frau im Stadtgebiet gestohlen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

