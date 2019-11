Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Einladung für Medienvertreter Unabhängige Expertenkommission zur Untersuchung der Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes MV stellt Bericht vor

Ende Juni 2019 hatte eine unabhängige Kommission zur Untersuchung der Spezialeinheiten des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern ihre Arbeit aufgenommen. Mitglieder der Untersuchungs-Kommission waren:

1. Herr Heinz Fromm, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz a. D. 2. Herr Friedrich Eichele, Präsident der Direktion Bundesbereitschaftspolizei a. D. und ehemaliger Kommandeur der GSG 9 3. Herr Dr. Manfred Murck, promovierter Soziologe der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, zehn Jahre leitete er den Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Polizei- Führungsakademie in Münster-Hiltrup, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hamburg a. D.

Auf einer Pressekonferenz werden die Kommissionsmitglieder wesentliche Ergebnisse ihrer Untersuchungen und Empfehlungen vorstellen. Im Anschluss daran wird Innenminister Lorenz Caffier ein Statement abgeben.

Zeit: 26.11.2019, 11:00 Uhr

Ort: Ministerium für Inneres und Europa, Alexandrinenstraße 1, 19055 Schwerin, Turmzimmer

Medienvertreter werden gebeten, einen gültigen Presseausweis mitzuführen.

Eine Voranmeldung ist aus organisatorischen Gründen hilfreich.

