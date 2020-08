Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuberische Erpressung

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Auf nicht legale Art haben ein Mann und eine Frau am Mittwochabend im nördlichen Landkreis offenbar versucht, Schulden einzutreiben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen tauchte das Duo gegen 23 Uhr an der Wohnung eines Mannes in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg auf und forderte von ihm mehrere hundert Euro Bargeld.

Um die Forderung zu untermauern, hatte das Paar eine Brechstange dabei, und drohte dem 32-jährigen Mann, ihm damit auf den Kopf zu schlagen, wenn er nicht bezahlt.

Weil der Mann nicht so viel Bargeld zu Hause hatte, wurde er von dem Paar aufgefordert, zur Bank zu gehen und Geld von seinem Konto abzuheben. Auf dem gemeinsamen Weg dorthin konnte der 32-Jährige flüchten. Er verständigte umgehend die Polizei.

Die ausgerückten Einsatzkräfte machten sich vor Ort auf die Suche nach dem Duo, konnte die beiden aber nirgends ausfindig machen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

