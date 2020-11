Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mit Elektroroller unversichert unterwegs

RhedeRhede (ots)

Ein unfreiwilliges Ende nahm am Donnerstag in Rhede die Fahrt eines 22-Jährigen mit einem Elektroroller. Polizeibeamte hatten ihn am Vormittag auf dem Krommerter Weg kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass für das sogenannte Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell