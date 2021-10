Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 13. Oktober 2021, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.10 Uhr entwendeten unbekannte Personen in einem Sb-Möbelmarkt in der Webergasse, die Geldbörse einer 70-jährigen Frau aus deren Jackentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel: 04443-97749-0) entgegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Diebstahl einer Apple Watch

Am Donnerstag, 14. Oktober 2021, zwischen 9.00 Uhr und 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die von einem 41-jährigen Mannes getragene Apple Watch beim Einkaufen unbemerkt vom Handgelenk. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Discounter in der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in eine Werkstatt

In der Zeit zwischen Mittwoch, 13. Oktober 2021, 18.00 Uhr und Donnerstag, 14. Oktober 2021, 6.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zur Werkstatt einer Tischlerei in der Braunschweiger Straße und entwendeten eine Metalldose mit Briefmarken sowie einen Schlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 8. Oktober 2021, und Montag, 11. Oktober 2021, beschmierten bislang unbekannte Personen die Seitenwand einer Rampe im Bereich der Skateranlage mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 14. Oktober 2021, 5.05 Uhr, fuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Lohne von der Goethestraße kommend in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen 25-jährigen Fahrradfahrer aus Dinklage. Durch den Zusammenstoß fiel der Fahrradfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, konnte aber kurze Zeit später anhand des Kennzeichens ermittelt werden.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 17.15 Uhr, wurde auf der Marschstraße ein 28-jähriger E-Roller-Fahrer festgestellt, dessen Gefährt nicht versichert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell