Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von Aalreusen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 4. September 2021, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 7. Oktober 2021, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen drei Aalreusen eines 68-Jährigen aus Barßel aus dem Barßeler Tief. Zwei der Reusen bestehen aus Edelstahl, eine aus Kunststoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Barßel - Einbruch in Kiosk

In der Zeit zwischen Montag, 13. Oktober 2021, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 14. Oktober 2021, 10.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in einen Kiosk in der Langen Straße ein und entwendeten diverse alkoholische Getränke sowie Tabakwaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 12. Oktober 2021, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 13. Oktober 2021, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen mit Rollern bzw. Mofas Teile der Rasenfläche einer Schule in der Westmarkstraße. Durch den aufgewirbelten Dreck wurden zudem etliche Fensterscheiben an besagter Örtlichkeit verschmutzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Montag, 11. Oktober 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, 12. Oktober 2021, 08.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen das Gebäude des Rudervereins in der Westmarkstraße mit Farbe. Weiterhin wurde die Grasnarbe durch Rollerfahrer/innen beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Donnerstag, 14. Oktober 2021, kam es um 07.50 Uhr auf der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 11-jähriger Junge aus dem Saterland kam auf dem Weg zur Schule mit seinem Fahrrad auf dem Radweg ins Straucheln und stürzte nach links seitlich in einen in selber Richtung auf der Straße fahrenden PKW einer 36-Jährigen aus dem Saterland. Hinter dem PKW prallte der Radfahrer auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt.

