Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrrad und Rucksack nach Ladendiebstahl zurückgelassen

Lingen (ots)

Bereits am 25.Februar ist es im Edeka-Markt an der Mundersumer Straße in Bramsche zu einem Ladendiebstahl gekommen. Der bislang unbekannte Täter ließ ein Herrenrad der Marke Giant, Typ Crossfit, sowie einen Rucksack der Marke Eastpak am Tatort zurück. Möglicherweise stammen auch diese Gegenstände aus weiteren Straftaten. Sie konnten bislang keinen Eigentümern zugeordnet werden. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

