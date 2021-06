Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Halle - Zwei Verletzte bei Rennradunfall

Halle (ots)

Am Sonntagvormittag ist es auf der Hesinger Straße zu einem Unfall mit zwei beteiligten Rennradfahrern gekommen. Beide wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Die 66- und 67-jährigen Männer aus den Niederlanden waren gegen kurz nach 11 Uhr mit ihren Rennrädern auf der Hesinger Straße in Richtung Halle unterwegs. Bei einem Überholmanöver scherte der 66-Jährige zu früh wieder ein, so dass er mit dem Hinterrad das Vorderrad seines Begleiters touchierte. Die Männer aus Borne/NL und Zenderen stürzten und verletzten sich dabei. Der 66-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

