POL-PDPS: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Pirmasens

Pirmasens (ots)

Am Vormittag des 09.04.2021 wurde in der Zweibrücker Straße in Pirmasens ein 25-Jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei entstand der Verdacht, dass dieser unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Metamphetamin. Deshalb wurde eine Blutprobe entnommen und den Fahrzeugführer erwartet neben einer erheblichen Geldbuße auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

Ebenfalls am Vormittag des 09.04.2021 wurde in der Arnulfstraße in Pirmasens ein 23-Jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auch bei diesem Fahrzeugführer entstand der Verdacht, dass dieser unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Deshalb wurde auch in diesem Fall eine Blutprobe entnommen und den Fahrzeugführer erwartet neben einer erheblichen Geldbuße auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

Schließlich wurde am Abend des 09.04.2021 in der Turnstraße in Pirmasens ein 44-Jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW ebenfalls einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da er nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von über 1,1 Promille. Deshalb wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen der Führerschein wurde sichergestellt.

