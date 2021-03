Polizei Essen

POL-E: Essen

Mülheim an der Ruhr: Bekanntgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 für das Polizeipräsidium Essen - Erneuter Rückgang der bekanntgewordenen Straftaten

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Die Polizeiliche Kriminalstatistik im Jahr 2020 für die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Behördenleiter Detlef Köbbel (Leitender Polizeidirektor) erläuterte der Direktionsleiter Kriminalität Ralf Wagener (Leitender Kriminaldirektor) die Entwicklungen in beiden Städten, in denen erneut ein Rückgang der bekanntgewordenen Straftaten zu verzeichnen war.

Mit dieser Pressemeldung veröffentlichen wir den Bericht des Polizeipräsidiums Essen unter dem Link https://essen.polizei.nrw/polizeiliche-kriminalstatistik-2020 sowie dem angehängten OR-Code.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell