Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Halle - Rennradfahrerin stürzt ohne Fremdeinwirkung

Halle (ots)

Am Sonntagvormittag ist es auf der Hesinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 56-jährige Rennradfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen kurz nach 11 Uhr in einer 14-köpfigen Gruppe niederländischer Radsportler in Richtung Halle unterwegs. An einer Steigung in Höhe der Hausnummer 20 stürzte sie ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei schwer. Die Frau aus Denekamp wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Hinweis: Der Unfall steht nicht in Zusammenhang mit dem Unfall zwischen den 66- und 67-jährigen Männern.

