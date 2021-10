Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Raubüberfall auf Verbrauchermarkt

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, kam es gegen 21.55 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Großen Kamp zu einem Raubüberfall: Ein bislang unbekannter Täter betrat unmittelbar vor Ladenschluss die Verkaufsräumlichkeiten des Marktes und forderte von den 18- bzw. 57-jährigen Mitarbeiterinnen (beide aus Cappeln) unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem ihm diese übergeben worden waren, verließ der den Markt in unbekannte Richtung. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - ca. 25 Jahre alt. - helle Hautfarbe, - große, schmale Kopfform. - bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, einer geschlossenen schwarzen Fleecejacke mit Kapuze, die zum Tatzeitpunkt über den Kopf gezogen war; sein Gesicht hatte er zusätzlich mit einem dunklen Schal mit schmalen roten Streifen verdeckt; schwarze, etwas dickere Handschuhe, - sprach akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Geldbörsen

Bereits am Samstag, 09. Oktober 2021, zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum in der Soestenstraße zum Diebstahl einer schwarzen Ledergeldbörse einer 21-Jährigen aus Emstek. Hierin befanden sich neben Bargeld auch der Bundespersonalausweis, Führerschein der Geschädigten.

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, gegen 11.15 Uhr, kam es in einem Textilwarengeschäft in der Langen Straße zum Diebstahl der Geldbörse einer 66-Jährigen aus Cappeln. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt im Rucksack der Geschädigten. Die Geldbörse ist schwarz und vom Hersteller ESPRIT. Neben Bargeld befanden sich darin u.a. auch die EC- sowie Krankenversicherungskarte der Geschädigten.

Ebenfalls am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 11.45 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Langen Straße zum Diebstahl der Geldbörse einer 66-Jährigen aus Quakenbrück. Die Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt in der Handtasche der Geschädigten. Die Geldbörse ist vom Hersteller MOSCHINO und von beige-brauner Farbe. Neben Bargeld befanden sich darin auch eine EC- sowie Krankenversicherungskarte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, kam es um 08.55 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Emstek befuhr mit seinem PKW die B213 in Fahrtrichtung Löningen. Ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers mit Auflieger als Tankwagen folgte ihm. Der LKW-Fahrer fuhr im Streckenverlauf auf den PKW des 44-Jährigen auf, als dieser sein Kfz abbremste. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 3000,00 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme machten beide Parteien widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Tel.: (04471) 18600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Höltinghausen - Diebstahl von Autoschlüsseln und einer Geldbörse

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter in der Hauptstraße in die Umkleidekabinen der dortigen Sportanlage und entwendete dort die Autoschlüssel eines 24-Jährigen aus Emstek, sowie von zwei 25-Jährigen aus Bösel. Mit einem dieser Schlüssel wurde dann der schwarze PKW BMW 116i einer 19-jährigen Frau aus Bösel geöffnet und daraus Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Lastrup - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Samstag, 09. Oktober 2021, 17.00 Uhr, und Sonntag, 10. Oktober 2021, 12.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter in den Fangwiesen auf das Betriebsgelände einer Autowerkstatt eins 57-Jährigen aus Lastrup und entwendeten aus der dortigen Kfz-Werkstatt diverse elektronische BOSCH Bohrmaschinen, eine BOSCH Stichsäge, einen BOSCH Akkuschrauber sowie eine METABO Handkreissäge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: (04472) 932860 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, kam es um 10.55 Uhr auf der Glaßdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 88-jähriger PKW-Fahrer aus Bösel befuhr die Glaßdorfer Straße in Richtung Garrel, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Baum touchierte. Am PKW des 88-Jährigen und am Baum entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 200,00 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Da der Unfallhergang von einem Zeugen beobachtet wurde, konnte er im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, kam es gegen 09.05 Uhr in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 52-Jährige aus Garrel hatte ihren PKW Mercedes-Benz E220 CDi in einer Parkbucht, rechts der Fahrbahn an der Hauptstraße, geparkt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt/abgefahren worden war. Durch Zeugen war beobachtet worden, dass der Schaden durch einen LKW (7,5 to) verursacht worden war. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. Oktober 2021, um 11.10 Uhr, kam es auf der Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus Menslage bog von der Borger Straße nach links auf die Bunner Straße auf und missachtete dabei die Vorfahrt einer 23-Jährigen (im 8. Monat schwanger) aus Löningen, die mit ihrem PKW die Bunner Straße (Landesstraße L840) aus Richtung Bunnen kommend in Richtung Brokstreek befuhr. Die 23-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt 10000,00 Euro.

