Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 11. Oktober 2021, zwischen 17.15 Uhr und 17.26 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person während eines Einkaufs in einem Supermarkt in der Soestenstraße die Geldbörse des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Einbruch in einen Supermarkt

In der Zeit zwischen Montag, 11. Oktober 2021, 19.00 Uhr und Dienstag, 12. Oktober 2021, 8.30 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Bremen Straße ein und konnte anschließend in das Gebäude eindringen. Dort entwendete die Person Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 12. Oktober 2021, um 16.07 Uhr, kam ein 27-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Cappelner Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kam schließlich im rechten Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stehen. Ein entgegenkommender 37-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt musste dem Cloppenburger ausweichen und kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und traf einen Leitpfosten. Der 27-jährige Mann wurde leicht verletzt.

Emstek - Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 6. Oktober 2021, gegen 14.15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann Zigarettenstangen und Stopftabak aus einem Lager eines Lebensmittelgeschäftes in der Halener Straße zu entwenden. Dabei wurde er von einer Mitarbeiterin gestört und flüchtete. Es soll sich um eine ca. 30 Jahre alte, männliche Person handeln. Sie soll ca. 170cm groß und einen kräftigen Körperbau gehabt haben. Der Mann wurde als südländisch beschrieben und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild sowie kurze dunkle, gegelte Haare. Er trug ein weiß/beiges Hemd und eine blaue Jeans sowie dunkle Schuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell