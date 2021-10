Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 8. Oktober 2021, 12.15 Uhr und Montag, 11. Oktober 2021, 8.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Bleichstraße, aus einem offenstehenden Rohbau/Umbau, mehrere Kabeltrommeln und weitere Kabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 8. Oktober 2021, 21.00 Uhr, und Samstag, 9. Oktober 2021, 8.35 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossenes Herrenfahrrad der Marke Stevens Esprit Disco vom Hof eines Grundstücks in der Marktstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 10. Oktober 2021, 18.00 Uhr und Montag, 11. Oktober 2021, 6.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenfahrrad der Marke Bulls Nandi Street vom Grundstück eines Gästehauses in der Straße Füchtel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Flucht nach Parfümdiebstahl

Am Montag, 11. Oktober 2021, um 14.30 Uhr, entwendeten drei Personen in einem Drogeriemarkt in der Großen Straße gemeinschaftlich Parfüm. Dabei wurden sie von einer Mitarbeiterin angesprochen, woraufhin die Gruppe die Flucht ergriff, ohne die Ware vorher zu bezahlen. Eine männliche Person soll schlank und ca. 25-30 Jahre alt gewesen sein. Er soll kurze schwarze Haare gehabt haben. Er trug eine grüne Jacke, einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jeans und weiße Sportschuhe. Die andere männliche Person war dunkel gekleidet, hatte schwarze Haare. Auch er wird auf ca. 25 bis 30 Jahre geschätzt. Die weibliche Person soll ebenfalls schlank und ca. 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Sie trug eine schwarze Jacke und Jeanshose sowie braune Sneaker. Sie hatte ihre rotbraunen Haare zu einem Zopf gebunden. Alle drei Personen sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, zwischen 14:45 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Parkvorgang einen Citroen, welcher auf einem Parkplatz in der Kleinen Kirchstraße stand. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 11. Oktober 2021, um 13.20 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Kolpingstraße in Richtung Marschstraße. Auf Höhe der Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei überquerte eine 53-jährige Radfahrerin aus Vechta die Fahrbahn in Richtung Große Straße. Der Autofahrer wich aus und touchierte das Fahrrad am Vorderreifen. Dadurch kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. Oktober 2021, zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Parkvorgang einen Toyota Auris, welcher auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße stand. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen - Vörden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 11. Oktober 2021, um 16.30 Uhr, fuhr ein 52-järhiger Wildeshauser mit seinem Lkw- und Sattelauflieger auf der Straße L76 und wollte nach rechts auf das Gelände eine Firma abbiegen. Die 72-jährige Autofahrerin aus Bohmte fuhr zu dieser Zeit auf der L76 aus Vennermoor kommend mit wollte nach links ebenfalls auf das Gelände abbiegen. Während des Abbiegens touchierte der LKW mit dem Heck den Pkw der Frau. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau aus Bohmte leicht.

Vechta - Diebstahl einer Jacke inkl. Geldbörse

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Restaurant Am Alten Flugplatz die Winterjacke samt darin befindlicher Geldbörse eines 30-jährigen Mannes. Bei der entwendeten Winterjacke handelt es sich um einen blauen Wintermantel. Die darin befindliche Leder-Geldbörse war schwarz und vom Hersteller "Meisterstück". Hierin befand sich zur Vorfallszeit neben etwas Bargeld auch die Kreditkarte, der Personal- und Studentenausweis des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

