Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Montag, 11. Oktober 2021, um 5.40 Uhr, fuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus Cappeln auf der Tenstedter Straße in Richtung Schwichteler. Im Kurvenbereich der Tenstedter Straße kam sie leicht nach links von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei den entgegenkommenden Kleintransporter einer 68-jährigen Fahrerin aus Vechta, welche in Richtung Cloppenburg fuhr. Die Cappelnerin war zunächst eingeklemmt und wurde durch Feuerwehr befreit. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Vechtaerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein weiteres Krankenhaus gebracht.

