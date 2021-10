Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unterschlagung einer Geldbörse

Am Samstag, 09. Oktober 2021, um 17.15 Uhr, vergaß ein 40-Jähriger aus Großenkneten auf dem Parkplatz der Postfiliale in der Kolpingstraße seine schwarze Herren-Ledergeldbörse auf dem Kofferraumdeckel seines PKW. Er fuhr von dort aus durch die Innenstadt bis hin zur Volksbank Vechta in der Falkenrotter Straße. Dort bemerkte er den Verlust seines Portemonnaies. Es besteht der Verdacht, dass die Geldbörse durch einen bislang unbekannten Täter aufgefunden und unterschlagen wurde. In der Geldbörse befand sich zum Tatzeitpunkt neben Bargeld auch der Bundespersonalausweis des Geschädigten, Mitgliedskarte der Handwerkskammer sowie zwei EC-Karten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, um 07.10 Uhr, wurde in der Oldenburger Straße der 65-jährige Fahrer eines PKW kontrolliert. Im Zuge dessen konnte er den Beamten lediglich einen ausländischen entwerteten Führerschein vorlegen. Dem 65-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 10. Oktober 2021, gegen 21.20 Uhr, wurde auf der Straße An der Gräfte ein 15-Jähriger aus Vechta kontrolliert, als er diese mit seinem Kleinkraftrad befuhr. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auch dem 15-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Gegen 21.55 Uhr, wurde auf der Falkenrotter Straße ein 26-Jähriger aus Bakum kontrolliert, als er diese mit seinem Kleinkraftrad befuhr. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 26-Jährigen wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, kam es um 13.30 Uhr auf der Falkenbergstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 27-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem Pkw die Lindenstraße in 49393 Lohne Richtung stadteinwärts. Im Streckenverlauf bog sie von der Lindenstraße durch den Kreisverkehr nach rechts auf die Falkenbergstraße ab. Hierbei übersah sie eine 59-Jährige Fußgängerin, welche den Fußgängerüberweg der Falkenbergstraße in Richtung stadtauswärts überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt und zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Samstag, 09. Oktober 2021, von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Theodor-Heuss-Straße in Vechta, einen Pkw der Marke BMW, 320D, welcher auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt war. Der Schaden befindet sich hinten rechts am Kotflügel und beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Samstag, 09. Oktober 2021, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Falkenweg, einen Pkw Opel Astra, indem sie den Lack der Beifahrertür zerkratzten. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, gegen 14.35 Uhr, wurde ein 33-Jähriger aus Visbek einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, 16.05 Uhr, kam es auf der Straße Hörsten in Höhe der Autobahnauffahrt zur Bundesautobahn A1 in Fahrtrichtung Osnabrück zu einem Verkehrsunfall: Ein 49-Jähriger aus Parchim und ein 23-Jähriger aus Garrel befuhren mit ihren PKWs in genannter Reihenfolge die Landesstraße L76 in Fahrtrichtung Bersenbrück. Der 49-Jährige blinkte rechts, um auf die Bundesautoban A1 Richtung Osnabrück aufzufahren, wendete dann allerdings auf der Auffahrt. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 23-Jährige an dem Parchimer vorbei, sodass der PKW des Parchimers den PKW des Garrelers touchierte. Durch den Zusammenstoß wurde die 18-jährige Beifahrerin des Garrelers (wohnhaft in Löningen) leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 9000,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, 13.30 Uhr, befuhr eine 27-Jährige aus Lohne mit ihrem Pkw die Falkenbergstraße in Lohne stadteinwärts. Sie bog von der Lindenstraße, durch den Kreisverkehr, nach rechts auf die Falkenbergstraße ab. Dabei übersah sie eine 59-jährige Fußgängerin aus Lohne, welche den Fußgängerüberweg der Falkenbergstraße in Richtung stadtauswärts überquerte. Die Fußgängerin verletzte sich hierbei leicht und wurde ins Krankenhaus Lohne verbracht.

Lohne - Diebstahl

Bereits am Dienstag, 05. Oktober 2021, zwischen 19.20 Uhr und 21.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Feuerwehrgebäude am Adenauerring das Bargeld eines 49-Jährigen aus Lohne aus dessen Spind,. Durch eine Zeugin wurde zur Tatzeit eine der Feuerwehr fremde Person mit einem Baseball-Cap im Gebäude festgestellt und des Geländes verwiesen. Weitere Details zur Person des Täters liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

