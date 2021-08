Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Scheiben eingeschlagen

Von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte in ein Gebäude bei Gamerschwang ein.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden begaben sich die Einbrecher auf das Vereinsgelände. An zwei Fenstern schlugen sie die Scheiben und öffneten die Fenster. Im Inneren suchten sie nach Brauchbarem und durchwühlten Schränke und Schubladen. Offensichtlich fanden sie nichts, was ihr Interesse weckte. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro.

+++++++ 1585248

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell