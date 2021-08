Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer stürzt

Mit schweren Verletzungen kam am Dienstag ein 65-Jähriger ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Zeugen entdeckten den gestürzten Radler gegen 23.45 Uhr in der Römerstraße. Er fuhr mit seinem Fahrrad in stadteinwärtige Richtung und verlor auf Höhe der Westerlinger Straße die Kontrolle. Bei dem Sturz erlitt der 65-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfall roch er nach Alkohol. Eine Blutprobe soll nun klären, ob der Mann noch fahrtauglich war oder nicht.

