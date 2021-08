Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: 24-jähriger flüchtiger Tatverdächtiger festgenommen

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4996413) soll der 24-Jährige am Montag einen 25-jährigen Mitbewohner in Regglisweiler mit Stichen lebensgefährlich verletzt haben. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei konnte sein Aufenthaltsort bestimmt werden. Am späten Dienstagabend nahm die Polizei den 25-Jährigen im Raum Mannheim widerstandslos fest. Die Staatsanwaltschaft Ulm hat einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Der durch die Stiche verletzte 25-Jährige schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Tathergang und die Suche der Tatwaffe dauern an.

