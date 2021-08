Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Dürnau - Einbrecher nutzen Urlaubszeit

Zwei Einbrüche wurden der Polizei jetzt aus dem Raum Göppingen gemeldet.

Ulm (ots)

Der Einbruch in ein Haus in der Richard-Wagner-Straße in Faurndau wurde Sonntagnachmittag entdeckt. Offenbar waren Unbekannte in den Tagen zuvor durch den Keller in das Wohnhaus eingedrungen. Das Kellerfenster hatten sie aufgehebelt. Auch die Tür dahinter brachen sie mit Gewalt auf. Die Diebe durchwühlten das ganze Haus auf der Suche nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, steht noch nicht fest. Die Bewohner müssen sich erst einen Überblick verschaffen.

Am Dienstag oder Mittwoch vergangener Woche wurde in den Brunnenwiesen in Dürnau eingebrochen. Auch hier hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie kletterten ins Haus und durchsuchten nahezu alle Räume. Auch hier ist noch nicht bekannt, ob die Diebe Beute machten.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Wer in Dürnau oder in Faurndau verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden. Hinweise nimmt natürlich auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Noch ein Tipp der Polizei: Diebe machen keinen Urlaub. Deshalb empfiehlt die Polizei schon vor dem Urlaub, Haus und Habe zu sichern. Tipps dazu gibt es bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Tel. 0731/188-1444) oder im Internet unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 1572384 1548127

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell