POL-UL: (GP) Göppingen - Von Unbekannten geschlagen

Am Montag soll ein 22-Jähriger von zwei Unbekannten in Göppingen attackiert worden sein.

Gegen 22 Uhr war der 22-Jährige wohl zu Fuß in der Heinrich-Landerer-Straße unterwegs. Dort sollen ihm zwei Unbekannte Männer entgegen gekommen sein. Nach einem kurzen Streitgespräch sollen die Unbekannten auf ihn eingeschlagen haben. Danach stiegen sie wohl in einen BMW und fuhren weg. Zu den Unbekannten konnte der 22-Jährige lediglich sagen, dass diese um die 20 Jahre alt und etwa 180cm groß gewesen sein sollen. Sie hatten wohl dunkles Haar und einer hatte einen Bart. Der 22-Jährige hatte Verletzungen im Gesicht und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten. Die blieben verschwunden.

