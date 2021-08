Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand auf Dach

Am Montag brannte in Ulm eine Palette auf einem Dach.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr brannte es auf dem Dach eines Firmengebäudes in der Wörthstraße. Dort war eine Holzpalette in Brand geraten. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und gelöscht. Erkenntnissen der Polizei zufolge wird das Dach gerade saniert. Vermutlich dürfte eine achtlos entsorgte Zigarette einen Pappbecher in Brand gesetzt haben. Von dort griff das Feuer auf die darunter befindliche Holzpalette. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

