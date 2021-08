Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchberg a.d. Iller - Trotz Gegenverkehr überholt

Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Montag bei Kirchberg.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 16 Jahre alte Motorradfahrer von Kirchdorf in Richtung Sinningen. Hier überholte er einen Laster. Eine 48-Jährige kam mit ihrem Ford entgegen. Beim Erkennen des Krades versuchte sie noch nach rechts auszuweichen. Das Motorrad streifte an dem Ford entlang und beschädigte die Autoseite. Danach stürzte er. Mit Verdacht auf schwerere Verletzungen kam der junge Mann in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

+++++++ 1579499

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell