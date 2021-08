Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Sonnenschutzfolien beschädigt

Hohen Schaden richteten Unbekannte am Wochenende in Dischingen an.

Ulm (ots)

Eine Zeugin entdeckte die beschädigten Fenster an der Schule in der Straße Am Baumwolf. Zwischen Freitag und Samstag zerkratzten Unbekannte großflächig die Sonnenschutzfolien an mehreren Fenstern. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Nattheim (Telefon 07321/7943) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zu den Verursachern geben können.

+++++++ 1577905

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell