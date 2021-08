Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfallverursacher ermittelt

Dank einer aufmerksamen Zeugin war eine Unfallflucht in Biberach am Montag schnell geklärt.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr parkte der 31-Jährige mit seinem Peugeot rückwärts in der Hindenburgstraße aus. Dabei stieß er gegen einen Verkehrszeichen und fuhr weg. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert. Das teilte sie der Stadt Biberach. Die informierte die Polizei. Die konnte den Verursacher ermitteln und entdeckte an dem Peugeot Unfallspuren, die zu dem Unfall passten. Der 31-Jährige gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) sucht nun die Zeugin die den Unfall beobachtet hat.

