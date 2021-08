Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Audi A4 zerkratzt - Zeugen gesucht

Bersenbrück (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich ein Unbekannter in dem "Margeritenweg" an einem Audi A4 zu schaffen gemacht. Zwischen 15.15 Uhr und 18.15 Uhr zerkratzte der Täter vermutlich mit einem Schlüssel die Fahrerseite der blauen Limousine, die in Höhe der Hausnummer 18 parkte. Dadurch verursachte der Täter einen Schaden von insgesamt etwa 1.000 Euro. Anschließend entfernte er sich vom Tatort. Die Polizei aus Bersenbrück nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter 05439/9690 entgegen.

