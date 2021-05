Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Parkendes Auto in Einfahrt beschädigt

Höxter (ots)

Ein grauer Audi A4 Avant, der in der Einfahrt eines Hauses in Höxter parkte, ist von einem unbekannten Fahrzeug gerammt und beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich auf dem Grundstück eines Hauses im Dr.-Brüning-Weg in Höxter. Der Fahrer hatte den Audi dort am Montag, 10. Mai, gegen 16.30 Uhr abgestellt. Als er am nächsten Morgen um 7.15 Uhr wieder zu dem Auto ging, stelle er Beschädigungen am Heck fest. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Nun bittet die Polizei um Hinweise von möglichen Zeugen. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach einem weißen Ford Transit, der am 10. Mai gegen 17 Uhr in der Einfahrt gewendet haben soll. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

