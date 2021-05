Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsschild umgeknickt und weitergefahren

Warburg (ots)

Zwei Unfallfluchten in Warburg beschäftigen aktuell die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Höxter, die auf nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen.

Im ersten Fall geht es um eine Unfallflucht am Paderborner Tor in Höhe eines Discountmarktes. Am Montag, 3. Mai, parkte gegen 16.40 Uhr eine Frau ihren grauen Suzuki auf einen Stellplatz am linken Fahrbahnrand ein. Während sie noch im Auto saß, hörte sie einen lauten Knall. Offenbar hatte ein vorbeifahrender weißer Lieferwagen ihr stehendes Fahrzeug seitlich im hinteren Bereich gerammt, dann seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Suzuki wurde beschädigt, die Frau blieb unverletzt. Nun hofft die Polizei auf mögliche Zeugen, die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen können.

Der zweite Fall ereignete sich am Dienstag, 4. Mai, vormittags im Bereich des Neustadt-Marktplatzes in Warburg. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr um 10.10 Uhr an der Hauptstraße gegen ein Verkehrsschild, so dass es umknickte und zu Boden fiel. Obwohl das Fahrzeug dabei so stark beschädigt wurde, dass Teile abfielen und an der Unfallstelle liegen blieben, setzte der Fahrer seine Fahrt anschließend fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Nach ersten Hinweisen soll es sich bei dem flüchtenden Wagen um einen schwarzen Ford Kuga gehandelt haben. Womöglich ist er anschließend von der Hauptstraße nach rechts in die Desenberggasse eingebogen. Mehrere Passanten sollen den Vorfall oder das beschädigte Fahrzeug in Marktplatznähe noch gesehen haben.

In beiden Fällen sollten sich mögliche Zeugen mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

